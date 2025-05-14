Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy'ın kiralanması gündemde

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Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin gerisinde kalan genç forvet Semih Kılıçsoy için yeni bir karar alınmak üzere.

Siyah-beyazlı yönetim, 19 yaşındaki futbolcunun gelişimini sürdürebilmesi adına düzenli forma bulabileceği bir takıma kiralanmasını değerlendiriyor.

Uygun şartların oluşması halinde Semih'in Avrupa'dan ya da Süper Lig'den bir kulübe geçici olarak gönderilmesi planlanıyor.

KADRO PLANLAMASI DEVAM EDİYOR

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro yapılanmasına hız veren Beşiktaş'ta, Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Scouting Direktörü Eduard Graf düzenli aralıklarla bir araya gelerek kadroya yapılacak takviyeleri ve gönderilmesi muhtemel oyuncuları masaya yatırıyor.

Bu değerlendirmeler sonucunda, geçen sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken ancak bu sezon bekleneni veremeyen Semih Kılıçsoy için kiralık formülü ön plana çıktı. Beşiktaş yönetimi, genç oyuncunun gelişimini sürdürebilmesi adına Solskjaer'in de onayıyla bu hamleye sıcak bakıyor.

FORVETTE REKABET ARTIYOR

Başkan Serdal Adalı'nın da ifade ettiği gibi, kulüp mutlaka kaliteli bir yabancı forvet transfer etmeyi hedefliyor.

Bunun yanında Ciro Immobile'nin takımda kalması planlanıyor. Solskjaer'in büyük umut beslediği bir diğer genç yetenek Mustafa Hekimoğlu da önümüzdeki sezon kadroda yer alacak.

Bu tablo, Semih Kılıçsoy'un ilk 11'de düzenli süre bulmasını zorlaştırıyor.

NET KARAR HENÜZ YOK

Şu aşamada Semih'in geleceğiyle ilgili kesin bir karar alınmış değil. Avrupa'dan ya da Türkiye'den gelecek uygun tekliflerin değerlendirilmesi ve oyuncunun da bu teklifleri kabul etmesi halinde genç forvetin bir sezonluğuna kiralık olarak gönderilmesi söz konusu olabilir.

Öte yandan, Beşiktaş'a cazip bir bonservis teklifi gelmesi durumunda oyuncunun tamamen elden çıkarılması da ihtimaller arasında yer alıyor.

ASTON VILLA'NIN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Semih Kılıçsoy için resmi bir teklifte bulunmuştu.

İngiliz temsilcisi önce 12 milyon euro, ardından ise teklifi 15 milyon euroya kadar çıkardı. Ancak siyah-beyazlı yönetim, geçen sezon 12 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Semih'i takımda tutma kararı alarak bu teklifi reddetmişti.