Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlıların toplam borcunu açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, yaklaşık 2 yıl aradan sonra Divan Kurulu toplantısını üyelerin katılımıyla yapıyor.

Siyah-Beyazlılar'ın 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu toplantısına üyeler geniş bir katılım gösterdi.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlıların toplam borcunu açıkladı.

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı İZLE



TOPLAM BORÇ 423 MİLYON EURO

Feyyaz Tuncel açıklamalarında, "Toplam borcumuz 423 milyon euro. Ben bu borcun ödenebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ardından Divan Kurulu faaliyetlerinin açıklanmasından sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün mali tablosu ile ilgili bilgiler verdi.

MART AYINDA ARTIŞ 811 MİLYON TL OLDU

Buna göre; Beşiktaş'ın 30 Haziran 2021 itibariyle net borcu 4 milyar 382 bin 188 lira olarak açıklandı.

Mart ayında 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olan borç miktarındaki artış 811 milyon TL oldu.