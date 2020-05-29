Beşiktaş'ın yeni forma göğüs sponsoru Vodafone ile yollarını ayıran Beşiktaş, BEKO ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın efsane sponsoru geri dönüyor...

Vodafone ile yollarını ayıran siyah-beyazlı yönetim, Koç Holding'in beyaz eşya markası BEKO ile anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını kapsadığı belirtilirken, Kartal'ın bu sponsorluktan ne kadar kazanacağı ise henüz açıklanmadı.

RAHMİ KOÇ, BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMADI

İyi bir Beşiktaşlı olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un babası Rahmi Koç, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'a sponsor olarak yönetimin elini rahatlatmış oldu.

Hatırlanacağı gibi BEKO, uzun süre Beşiktaş'ın forma göğüs sponsorluğunu yapmıştı.