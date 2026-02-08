Beşiktaş’ın yenilmezlik serisi 13 maça taşındı

- Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 13 maçta mağlup olmadı.
- Son olarak Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmasıyla yenilmezlik serisi sürdü.
- Bu süreçte Beşiktaş, 10 lig ve 3 kupa maçında kaybetmedi.
Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi de devam etti.
Beşiktaş, ligde 10 ve Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere oynadığı son 13 karşılaşmada kaybetmedi.
ALINAN SONUÇLAR
Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor’u mağlup ederken; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.
Beşiktaş, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip gelirken, Kocaelispor’la da berabere kaldı.