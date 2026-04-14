Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildi

Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan Kartal Kayra Yılmaz'ın "ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık" tespit edildiğini duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında geçirdiği rotasyonel yaralanma sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilmiştir. Kartal Kayra Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

Açıklamada, siyah-beyazlı oyuncu için "cerrahi tedavi" planlandığı ifadesine de yer verildi.

SEZONU KAPATTI

Kartal Kayra'nın sezonun geri kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor.

YILMAZ'IN BU SEZON PERFORMANS

25 yaşındaki orta saha, bu sezon siyah-beyazlı ekiple çıktığı 23 maçta 2'şer gol ve asistlik bir performans sergiledi.