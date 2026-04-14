Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a destek

Türk futbolunun önemli isimlerinden Şenol Güneş, katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Ünlü çalıştırıcıya, "Tekrardan sizi yeşil sahalarda eşofmanla görecek miyiz?" sorusu yöneltildi.

Güneş, kararını belirleyen en önemli unsurun çalışma ortamı olduğunu söyledi.

KENDİNE HAS TARZIYLA ESPRİLİ BİR CEVAP VERDİ

Süreci esprili bir dille anlatan Güneş, "Birçok parametre koyuyorum; bazen ‘çalışmasak da olur’ diye düşünüyorum. Hatta yapay zekaya sordum; o da Türkiye koşullarındaki takımlarda çalışmamın zor olduğunu söyledi. Ortamın ne kadar sağlıklı olacağını sorgulamaya başladım." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Türkiye’deki futbol ortamını "sağlıksız" olarak niteleyen Güneş, istifa eden Burak Yılmaz’a destek verdi.

Genç teknik direktöre destek veren Güneş, açıklamalarının sert olduğunu ancak içeriğinin doğru olduğunu savundu.

"BURAK YILMAZ HAKLI! İYİ Kİ YOKUM!"

Açıklamalarına devam eden Şenol Güneş "Yapay zekâya sordum; o da (gülerek) Türkiye koşullarındaki takımlarda çalışmamın zor olduğunu söyledi.

Dün Burak Yılmaz istifa etti. Biraz sert konuştu ama haklıydı. Maalesef hakemlerimizden herkes şikâyetçi. Bazen diyorum ki, bu ligde iyi ki yokum." ifadelerini kullandı.