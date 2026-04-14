Gençlerbirliği - Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor...

30. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi mücadelenin bilet fiyatları açıklandı.

Gençlerbirliği, VIP A-B blok için 10 bin TL, kapalı sağ ve sol tribünler için 8 bin TL, doğu maraton için 7 bin TL ve güney kale arkası için 4 bin TL fiyat belirledi.

Misafir tribünü ise 5 bin 200 TL olarak açıklandı.

Gençlerbirliği tarafından açıklanan bilet fiyatlarının ardından deplasman tribünü için belirlenen fiyat dikkat çekti.

Galatasaray taraftarları, deplasman tribünü bilet fiyatının 5 bin 200 TL olması nedeniyle Ankara ekibine tepki gösterdi.

Öte yandan Kayserispor, 11 Nisan Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını 3 bin 38 TL ile 6 bin 38 arasında belirlemişti.