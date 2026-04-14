Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği netleşti: İnter'de mutlu, Galatasaray gündemde yok

Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic, ünlü transfer gazetecisi Fabrizio Romano’ya açıklamalarda bulundu.

Oyuncusunun mevcut durumundan son derece memnun olduğunu belirten Stipic, “Hakan’ın Inter ile 2027’ye kadar sözleşmesi var ve hem İtalya’da hem de Inter’de çok mutlu” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İDDİALARINA NET YANIT

Son günlerde sıkça gündeme gelen Galatasaray iddialarına da açıklık getiren Stipic, bu yönde herhangi bir girişimin olmadığını vurguladı.

Deneyimli menajer, “Ne geçen yaz ne de ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme oldu. Hiçbir zaman somut bir talep ya da resmi girişim söz konusu olmadı” dedi.

ODAĞI INTER VE DÜNYA KUPASI

32 yaşındaki milli futbolcunun tamamen sahaya odaklandığını belirten Stipic, “Hakan şu anda Inter ile şampiyonluk yarışına ve takım başarısına odaklanmış durumda. Performansı, tutkusu ve sorumluluğu onun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Çalhanoğlu’nun ayrıca yaklaşan FIFA Dünya Kupası için de büyük motivasyon taşıdığı ve milli takım kaptanı olarak turnuvaya hazırlanmanın kendisi için özel bir anlam ifade ettiği aktarıldı.