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Beşiktaşlı futbolcular George Floyd için diz çöktü

Beşiktaşlı futbolcular George Floyd için diz çöktü

Beşiktaşlı futbolcular bugün yaptıkları antrenman sırasında, ABD'de bir polis tarafından öldürülen George Floyd anısına diz çöktü.