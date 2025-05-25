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İHA

Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, sezonun son iç saha müsabakasında Rizespor’u konuk etti.

Siyah-beyazlı futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan takım otobüsü, maç öncesi her zamankinden farklı olarak Barbaros Meydanı ve Ağaçlı Yol güzergahını kullanarak Dolmabahçe'ye ulaştı.

TARAFTAR, EŞLİK ETTİ

Beşiktaş taraftarı da sezonun son iç saha müsabakası olması sebebiyle Barbaros Meydanı'nda toplanarak, güzergah boyunca siyah-beyazlı kafileye eşlik etti.

Sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde stadyuma geldi.