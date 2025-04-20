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Süper Lig'de oynadığı 30 maç sonunda 49 puan toplayan 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, kayıplarda...

2023 yılında Rus ekibi CSKA Moskova'dan 4.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Zaynutdinov'un Beşiktaş kariyeri adeta sakatlıklarla geçti.

SAKATLIKLAR OYNAMASINA ENGEL OLDU

Transfer sürecinde hemen hemen her bölgede oynayabildiği söylenen Kazak futbolcu, İstanbul'daki günlerini genelde tedaviyle geçirdi.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakatlıklar sebebiyle uzun aralıklarla forma giyemedi.

SON MAÇINA 26 OCAK'TA ÇIKTI

Son olarak 26 Ocak'ta Antalyaspor'la 1-1 berabere kalınan maçta oynayan Zaynutdinov, bu sezon 102 gün sahalardan uzak kaldı ve toplam 16 maç kaçırdı.

Beşiktaş kariyerinde ise toplamda 25 maç kaçırdı.

BU SEZON NE YAPTI?

Siyah-beyazlı formayı 12 maçta 545 dakika giyen Kazak futbolcu, 1 asistlik performans sergiledi.