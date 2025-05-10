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Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yarın yapılacak

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yarın yapılacak Beşiktaş Kulübü’nün olağan seçimli genel kurulu yarın Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacak. Seçimde başkan olmak için Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy yarışacak.