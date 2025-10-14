Beşiktaş'ta bir numaralı hedef Zuriko Davitashvili...

Beşiktaş'ta geçtiğimiz transfer sezonunda sol kanat için gündeme gelen isimlerden biri de Zuriko Davitashvili'ydi.

Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için kolları sıvadı.

Siyah-beyazlılar, sol kanat için Gürcü yıldız Zuriko Davitashvili’yi gündemine aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda öncelik sol kanada verildi.

ÖNCELİK DAVITASHVILI...

Saint-Etienne forması giyen Gürcü futbolcu Zuriko Davitashvili, Beşiktaş’ın radarındaki ilk isim oldu.

24 yaşındaki oyuncu, hem teknik kapasitesi hem de bitiriciliğiyle Yalçın’ın oyun sistemine uygun bir profil olarak görülüyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Beşiktaş scout ekibinin uzun süredir izlediği Davitashvili’nin de Türkiye’ye ve Beşiktaş’a sıcak baktığı öğrenildi.

Yıldız futbolcu, kariyerinde yeni bir adım atmak isterken siyah-beyazlı forma altında düzenli süre bulma fikrine olumlu yaklaşıyor.

Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, ocak ayında Saint-Etienne ile resmi temaslara başlamayı planlıyor.

'MUTLAKA ALINMALI' RAPORU

Yalçın’ın “Mutlaka alınmalı” dediği Davitashvili için yönetimin mali fedakarlıktan kaçınmayacağı, bonservis transferi için tüm şartların zorlanacağı kaydedildi.

Sergen Yalçın, Davitashvili transferiyle birlikte takımın hücum hattında çeşitlilik yaratmayı hedefliyor.

Hızlı oyun anlayışına uygun bir yapıda forma giyen Gürcü oyuncunun gelişiyle Beşiktaş’ın hücum gücünün artması bekleniyor.

Yönetim, hem Süper Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda daha dinamik bir kadro kurmak istiyor.