Beşiktaş'ta Eyüpspor maçı hazırlıkları devam etti

- Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarını Sergen Yalçın yönetiminde sürdürüyor.
- Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
- Beşiktaş hazırlıklarına yarın devam edecek.
Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
İDMANDAN NOTLAR
Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşularının ardından pas çalışması yaptı. Taktik maçla gün tamamlandı.
Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA
Eyüpspor-Beşiktaş müsabakası, 26 Ocak Pazartesi saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.