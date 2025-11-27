Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti

- Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti.
- Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşti.
- İdman, ısınma, pas ve taktik çalışmalarıyla sürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışma ve çift kale maçlarla tamamlandı.