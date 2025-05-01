Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi 2 stoperin durumu kritik

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, derbi maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Beşiktaş’ta bu kritik karşılaşmanın mesaisi devam ediyor.
Zorlu derbinin hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda savunmadaki eksikler can sıkıyor.
PAULISTA VE EMİRHAN'IN DURUMU BELİRSİZ
Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu sakatlıkları nedeniyle son antrenmana katılamadı.
TRT Spor'un haberine göre; sağlık heyeti, iki futbolcuyu da Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışıyor.
Paulista ve Emirhan'ın durumu son taktik antrenmanda netlik kazanacak.
MUCI, DERBİDE YOK
Siyah-beyazlı ekipte Ernest Muçi’nin de sakatlığı sürüyor. Arnavut futbolcunun derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.
UDUOKHAI, HAZIR DEĞİL
Sakatlığı nedeniyle 1 buçuk aydır sahalardan uzak kalan Felix Uduokhai ise takımla çalışmalara başladı.
Alman futbolcunun, henüz tam olarak hazır olmadığı ifade edildi.
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