Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi 2 stoperin durumu kritik

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Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, derbi maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Beşiktaş’ta bu kritik karşılaşmanın mesaisi devam ediyor.

Zorlu derbinin hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda savunmadaki eksikler can sıkıyor.

PAULISTA VE EMİRHAN'IN DURUMU BELİRSİZ

Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu sakatlıkları nedeniyle son antrenmana katılamadı.

TRT Spor'un haberine göre; sağlık heyeti, iki futbolcuyu da Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışıyor.

Paulista ve Emirhan'ın durumu son taktik antrenmanda netlik kazanacak.

MUCI, DERBİDE YOK

Siyah-beyazlı ekipte Ernest Muçi’nin de sakatlığı sürüyor. Arnavut futbolcunun derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.

UDUOKHAI, HAZIR DEĞİL

Sakatlığı nedeniyle 1 buçuk aydır sahalardan uzak kalan Felix Uduokhai ise takımla çalışmalara başladı.

Alman futbolcunun, henüz tam olarak hazır olmadığı ifade edildi.