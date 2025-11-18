Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista formayı kaptı

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor ve milli ara sonrası ilk 11'in vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 10:25
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista formayı kaptı
  • Gabriel Paulista, antrenmanlarda gösterdiği hırsla Beşiktaş teknik heyetinin gözüne girdi.
  • Sergen Yalçın, Paulista'nın performansından memnun ve onun milli ara sonrası ilk 11'in değişmez ismi olmasını bekliyor.
  • Brezilyalı stoper, son maçlarda uyumlu performansıyla beğeni topladı.

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Gabriel Paulista, teknik heyetin gözüne girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanlarda son derece hırslı ve istekli bir görüntü çizen Brezilyalı savunmacının performansından memnun.

İLK 11'İN BANKOSU OLACAK

34 yaşındaki defans oyuncusunun milli ara sonrası Beşiktaş, ilk 11'inin banko ismi olması bekleniyor.

ANTALYA MAÇINDA ALKIŞLARI TOPLAMIŞTI

Paulista son Antalyaspor maçında Tiago Djalo ile birlikte uyumuyla dikkat çekmiş, yerinde müdahaleleriyle beğeni toplamıştı.

Eshspor Haberleri