Beşiktaş'ta Gabriel Paulista formayı kaptı

- Gabriel Paulista, antrenmanlarda gösterdiği hırsla Beşiktaş teknik heyetinin gözüne girdi.
- Sergen Yalçın, Paulista'nın performansından memnun ve onun milli ara sonrası ilk 11'in değişmez ismi olmasını bekliyor.
- Brezilyalı stoper, son maçlarda uyumlu performansıyla beğeni topladı.
Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Gabriel Paulista, teknik heyetin gözüne girdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanlarda son derece hırslı ve istekli bir görüntü çizen Brezilyalı savunmacının performansından memnun.
İLK 11'İN BANKOSU OLACAK
34 yaşındaki defans oyuncusunun milli ara sonrası Beşiktaş, ilk 11'inin banko ismi olması bekleniyor.
ANTALYA MAÇINDA ALKIŞLARI TOPLAMIŞTI
Paulista son Antalyaspor maçında Tiago Djalo ile birlikte uyumuyla dikkat çekmiş, yerinde müdahaleleriyle beğeni toplamıştı.