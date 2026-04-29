Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçının hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
İDMANDAN NOTLAR
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
5’e 2 top kapmayla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
BEŞİKTAŞ, GAZİANTEP'E GİDECEK
Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.30’da yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp, saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep’e gidecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)