Beşiktaş'ta Gökhan Tiryaki, denetim kurulu başkanlığına yeniden aday oldu

Beşiktaş, olağan genel kurula gidiyor. Siyah-beyazlılarda seçim tarihi de netlik kazanmıştı.

Siyah-beyazlılar, 11 Mayıs 2025'te seçime gidecek ve yeni başkanını seçecek.

Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, bu genel kurulda yeniden aday olduğunu duyurdu.

"YENİDEN YOLA ÇIKIYORUZ"

Gökhan Tiryaki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Denetimi bir kontrol aracı değil; vizyon, güven ve yönetişim modeli olarak konumlandırdık. Artık Denetim Kurulu, güvenin teminatı, şeffaflığın sembolü ve bağımsızlığın temeli olmuştur. Şimdi, bu değişimi daha da ileriye taşımak için yeniden yola çıkıyoruz.