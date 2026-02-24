Abone ol: Google News

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 27 Şubat Cuma günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

