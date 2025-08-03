Beşiktaş'ta Nuri Şahin sesleri!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0'lık skorlarla yenilen ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Avrupa Ligi'ne veda edilmesi üzerine teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışılırken yeni bir iddia ortaya atıldı.

İLK ADAY NURİ ŞAHİN

Siyah-beyazlılarda henüz bir ayrılık kararı alınmamış olmasına rağmen alternatif teknik direktör isimlerinin belirlenmeye başladığı iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer ile ayrılık kararı alması halinde ilk adayın Nuri Şahin olduğu belirtildi.

36 yaşındaki teknik direktör, Ole Gunnar Solskjaer imza atmadan önce de Beşiktaş'la anılmıştı.

SON TAKIMI DORTMUND

Futbolu bıraktıktan sonra Antalyaspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Şahin, daha sonra ise Alman devi Dortmund'un başına geçmişti.

22 Ocak tarihinde sarı-siyahlı takımdan ayrılan genç çalıştırıcı, Dortmund'un başında çıktığı 27 karşılaşmada maç başına 1.48 puan ortalaması tutturdu.