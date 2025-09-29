Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta olağan divan başkanlık kurulu seçimi, 19 Ekim'de gerçekleşecek

Beşiktaş, Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi'nin 19 Ekim Pazar günü yapılacağını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 19:37
Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi, 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi, 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nun ev sahipliği yapacağı kongrenin saat 10.30'da başlayacağı belirtildi.

17.00'DE SONA ERECEK

Başkan adaylarının konuşmalarının ardından başlayacak oy verme işleminin saat 17.00'de sona ereceği aktarıldı.

23 TEMMUZ'DA AYRILDI

Beşiktaş'ta divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, 8 yıl sürdürdüğü görevinden 23 Temmuz'da ayrılmıştı.

