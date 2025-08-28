Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne'a 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapadı.

Müsabakanın hemen ardından Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'i acil toplantıya çağırdı.

Adalı ve Solskjaer arasında yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından ayrılık kararı alındı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüp tarafından Solskjaer ile yolların ayrıldığına yönelik yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti.

29 MAÇTA 15 GALİBİYET ALDI

Beşiktaş'ın başında toplam 29 karşılaşmaya çıkan Norveçli çalıştırıcı, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

