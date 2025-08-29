Ole Gunnar Solskjaer sonrası Beşiktaş'ta ilk aday Sergen Yalçın

UEFA Konferans Ligi’nde İsviçre ekibi Lausanne’a elenen Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in sözleşmesi feshedildi.

Karşılaşmanın ardından stadyumda başkan Serdal Adalı ile bir toplantı yapan Norveçli teknik adam ile yollar ayrıldı.

İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Siyah-beyazlılarda bu gelişmenin ardından yeni teknik direktör için en büyük aday olarak Sergen Yalçın ismi ön plana çıktı.

GÖRÜŞME YAPILDI

Serdal Adalı, Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Serdal Adalı, başkanlık görevine ilk geldikten sonra da Sergen Yalçın'ı göreve getirmek istemiş ancak Yalçın, o dönem teklifi kabul etmemişti.

Başarılı teknik adamın, bu kez Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

İKİ KUPA KAZANDI

Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıların başında Sergen Yalçın görev yapmıştı.

Beşiktaş, o dönem lig ile birlikte Türkiye Kupası'nı da kazanarak iki kupa sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'ı daha önce Ocak 2020-Aralık 2021 dönemi arası çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 maça çıktı.

Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.