Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, müsabakanın 16. dakikasında sarı kart gördü ve bir sonraki hafta Kocaelispor ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

SERGEN YALÇIN'IN SARI KART GÖRDÜĞÜ MAÇLAR

Tecrübeli teknik adam, bu sezon Başakşehir, Galatasaray ve Rizespor müsabakasında sarı kart görmüştü.

ORKUN KÖKÇÜ DE CEZALI

Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü maçın 66. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Kökçü, 24. haftada deplasmanda oynanacak Kocaelispor müsabakasında forma giyemeyecek.

Orkun Kökçü bu sezon ligde Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK mücadelelerinde sarı kart görmüştü.

Sezon içinde 2 kez de kırmızı kart sebebiyle formasından uzak kalan Orkun, 3. defa bir maçta cezalı olacak.