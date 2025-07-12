Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün geliş saati belli oldu: Görkemli imza töreni düzenlenecek

Beşiktaş, kadrosunu milli futbolcu Orkun Kökçü ile güçlendirdi.

Siyah beyazlı kulüp ile her konuda anlaşma sağlayan Orkun Kökçü, İstanbul'a geliyor.

Siyah beyazlılar, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlılar milli futbolcunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.

Benfica, Orkun Kökçü'nün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gitmesine izin verdi.

18.00'DE İSTANBUL'A İNECEK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, saat 08.15'te Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti ve 12:15'te Hollanda'ya ulaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'yü taşıyan uçak, bugün saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak." denildi.

Öte yandan Orkun Kökçü'yü renklerine bağlayan Beşiktaş, özel bir imza töreni düzenleyecek.

ORKUN'A ÖZEL İMZA TÖRENİ: STADYUMDA YAPILACAK

Çocukluğundan beri Beşiktaşlı olan ve Benfica'ya "Beşiktaş'a gideceğim." diye rest çeken 24 yaşındaki milli futbolcu için, taraftarın önünde bir imza töreni yapılacak.

Beşiktaş Kulübü, 13 Temmuz Pazar günü Orkun Kökçü'ye Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek.

Siyah-beyazlı yöneticiler, imza töreni öncesinde 10 numaralı Orkun Kökçü formalarının hazırlanması için talimat verdi.

İmza töreni ve sonrasında rekor sayıda Orkun Kökçü formasının satılması planlanıyor.