Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya sürpriz talip

Haber Merkezi

Son yıllarda şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş, yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak istiyor.

Bu doğrultuda transfer edilecek oyuncuların belirlenmesiyle ilgili çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

Tabii bir yandan da takımdan gönderilecek isimler ve kalacaklar da netleşiyor.

KOMŞU, RAFA SİLVA'NIN PEŞİNDE

Siyah-beyazlı ekipte bu gelişmeler yaşanırken sezonun yıldız isimlerinden olan Rafa Silva için de sürpriz bir teklif geldi.

Alınan bilgiye göre Yunan ekibi AEK’nın, Portekizli yıldızı transfer etmek istediği öğrenildi.

Yunan temsilcisinin, yıldız futbolcu için Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlandığı bilgisine ulaşıldı.

OLE'DEN İZİN ÇIKMADI

Ancak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in, takımın bir diğer Portekizli’si Gedson Fernandes ile birlikte Silva’nın kesinlikle satılmamasını talep ettiği belirtildi.

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 16 resmi maçta görev aldı.

31 yaşındaki Portekizli oyuncu, bu maçlarda takımına 16 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan oyuncunun Beşiktaş ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.