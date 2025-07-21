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Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk maçının hazırlıkları sürdü

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 15:37
Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk maçının hazırlıkları sürdü

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 24 Temmuz Perşembe günü Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibini konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşularının ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktik çift kale mücadeleyle antrenman tamamlandı.

ADALI TAKİP ETTİ

Siyah-beyazlılar, yarın saat 10.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

İdmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da takip etti.

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