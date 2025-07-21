Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk maçının hazırlıkları sürdü

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 24 Temmuz Perşembe günü Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibini konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.
İDMANDAN NOTLAR
Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşularının ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktik çift kale mücadeleyle antrenman tamamlandı.
ADALI TAKİP ETTİ
Siyah-beyazlılar, yarın saat 10.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
İdmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da takip etti.