Beşiktaş'ta transfer için yoğun çalışma

Daha önce kadrosuna 3 takviye yapan Beşiktaş, ardından sessiz bir dönem geçirdi.

Bu süreçte Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy ile yollar ayrıldı.

TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlıların, kısa süre içerisinde iki futbolcuyu renklerine bağlamayı planladığı ifade edildi.

DEĞİŞİKLİK HAKKI VAR

UEFA Konferans Ligi’nde oynanacak St. Patrick's maçı için UEFA'ya kadro bildirildi.

Ancak Beşiktaş'ın karşılaşmadan 24 saat öncesine kadar listede iki değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

BİRÇOK BÖLGEYE TAKVİYE

Beşiktaş’ın transfer dönemi kapanana kadar birçok mevkiyi güçlendireceği belirtildi.

Siyah-beyazlıların; sağ - sol kanat, 6 numara, stoper, sağ ve sol bek ile son olarak bir de santrfor transferi yapacağı kaydedildi.