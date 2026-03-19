Beşiktaş'tan altyapı hamlesi: Üç ismi denemeye aldı

Beşiktaş üç Nijeryalı genç oyuncunun U19 takımıyla deneme antrenmanlarına çıkacağını açıkladı.
Beşiktaş'ın altyapı yapılanması kapsamında dikkat çeken bir adım attığı ortaya çıktı.
Siyah-beyazlıların, Nijerya'dan 3 genç futbolcuyu denemeye aldığı öğrenildi.
DENEMEYE ALINDILAR
Beşiktaş JK Futbol Akademisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Nijeryalı sporcular Moses Kehinde, Oluwatobi Ewarawon ve Godwin Donald'ın U-19 Akademi Takımı'yla deneme antrenmanlarına çıktığı anlaşıldı.
