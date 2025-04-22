Beşiktaş’tan ayrılacak ilk oyuncu belli oldu: Bonservisiyle gidecek...

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Süper Lig'de sezonun son bölümünü iyi bir şekilde tamamlayıp Avrupa bileti almak isteyen Beşiktaş'ta, takımdan kiralık olarak ayrılan isimlerin durumu belli oluyor.

Siyah-beyazlılarda sezon başında ve ara transferde birçok futbolcu kiralık olarak başka takımlar gitmiş, bazı isimlerin kontratlarına satın alma opsiyonu eklenmişti.

1.5 MİLYON EUROLUK OPSİYONU ÖDEYECEKLER

Suudi Arabistan'ın Al Khoolod takımında sezonu tamamlayacak Jackson Muleka'nın, Beşiktaş'a geri dönmesi beklenmiyor.

Al Khoolod'un Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bakıldığı ve ayrılığın gerçekleşeceği belirtildi.

Muleka, 1 milyon euro kiralama ve 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

24 MAÇTA 5 GOL 4 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Tayfur Bingöl, Emrecan Uzunhan, Al-Musrati, Jean Onana ve Can Keleş takımdan kiralık olarak ayrılmıştı.

Öte yandan bu sezon Al Khoolod'da 24 maça çıkan Jackson Muleka, 5 gol ve 4 asist kaydetti.