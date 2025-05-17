Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hakkında duyuru

Haber Merkezi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Bankalar Birliği Konsorsiyomu anlaşması kapsamında yaklaşık 1.3 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini duyurdu.

Buna göre siyah-beyazlılar, Ziraat Bankası, Halkbank ve Denizbank'a toplamı 1.278.828.670 TL anapara ve faiz olmak üzere fon kullanım raporu çerçevesinde kredi ödemesi gerçekleştirdi.

"KREDİ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, şöyle denildi: