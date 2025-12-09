Beşiktaş'tan Cengiz Ünder ve Jota Silva için açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalırken, Jota Silva'nın ardından bir kötü haber de Cengiz Ünder'den geldi.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder ve Jota Silva hakkında açıklama yaptı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI GELDİ

Buna göre Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Her iki futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

Cengiz Ünder, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

TRABZON'A KARŞI YOKLAR

Öte yandan Jota Silva ise Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Böylelikle Beşiktaş, haftaya karşılaşacağı Trabzonspor derbisinde 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 45. dakikasında rakip oyuncunun müdahalesiyle dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Jota Silva ile aynı müsabakanın 23. dakiasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Cengiz Ünder, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçti.



Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır.



Jota Silva ile Cengiz Ünder'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

