Beşiktaş'tan derbi öncesi Rafa Silva paylaşımı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

RAFA SILVA PAYLAŞIMI

Beşiktaş Kulübü, kritik derbi öncesinde ise sosyal medya hesabından Rafa Silva ile ilgili bir paylaşıma imza attı.

Siyah-beyazlı takımın gönderisinde, Rafa Silva'nın fotoğrafı yer aldı ve "Gülüyor" notu düşüldü.