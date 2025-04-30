Beşiktaş'tan dev proje adımı

Haber Merkezi

Beşiktaş, mali yapısını güçlendirmek ve sportif başarıları destekleyecek yeni yatırımlara zemin hazırlamak amacıyla önemli bir adım attı.

Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu, bağlı ortaklık olan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de gerçekleştirilen sermaye artırımının ardından, kulübün geleceği açısından kritik bir anlaşmaya daha imza attı.

PROTOKOL İMZALANDI

Siyah-beyazlı kulüp, İstanbul Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15 bin 382,49 metrekarelik taşınmazı üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzaladı.

Geliştirilecek projeden elde edilecek gelirle Beşiktaş'ın finansal yapısının daha da güçlenmesi hedefleniyor. Yönetim, bu anlaşmayı son yılların en önemli gelir getirici hamlelerinden biri olarak değerlendirirken, camiaya ve kamuoyuna hayırlı olması temennisinde bulundu.

"KULÜBÜMÜZ MALİ AÇIDAN GÜÇLÜ BİR YAPIYA KAVUŞACAK"

İşte Beşiktaş'tan yapılan "Finansal Bağımsızlığa Kavuşmak İçin Tarihi Bir Adım Daha" başlıklı açıklama: