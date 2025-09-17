Beşiktaş'tan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası paylaşım!

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk hafta erteleme maçında sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş Kulübü, maçın ardından VAR hakemi Onur Özütoprak'a tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçeli Archie Brown ile İbrahim Kaya arasında 8. dakikada yaşanan pozisyonu paylaşarak "Ne var, ne yok Onur Özütoprak" ifadelerini kullandı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

VAR'A ÇAĞIRMIŞTI

VAR hakemi Onur Özütoprak, Beşiktaş-Başakşehir maçında orta hakemi Alper Akarsu'yu uyarmış ve daha sonra Orkun Kökçü kırmızı kart görmüştü.

Siyah-beyazlı taraftarlar, kulüp tarafından yapılan bu paylaşıma kısa sürede beğeni yağdırdı.