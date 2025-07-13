Beşiktaş'tan Jadon Sancho hamlesi

David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü kadrosuna katan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor.

Beşiktaş, bu transferlerin ardından önemli bir kanat transferi yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ'TA ŞİMDİ DE SANCHO HAREKATI BAŞLADI

Buna göre siyah-beyazlılar, bonservisi Manchester United'da bulunan Jadon Sancho için harekete geçti.

Beşiktaş, İngiliz yıldızın şartlarını sordu.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERDEKİ KOZLARI

Öte yandan siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Sancho'nun Manchester United döneminden hocası olması, Beşiktaş'ın bu transferde elini en çok güçlendiren gelişmelerden biri.

Solskjaer'in yanı sıra Beşiktaş'ın scout şefi Eduard Graf ise Sancho'yu Borussia Dortmund'a kazandıran ve keşfeden isim.

ADI FENERBAHÇE'YLE DE ANILMIŞTI

Jadon Sancho'nun adı, transfer döneminde Türkiye'den Fenerbahçe ile de anılmıştı.

25 yaşındaki futbolcu ile İtalya'dan Juventus ve Napoli de ilgileniyor.

Jadon Sancho, geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçirmişti.

25 yaşındaki futbolcu, Londra temsilcisinde 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.

85 MİLYON EURO ÖDENDİ

Manchester United, Jadon Sancho'yu 2021 yazında Borussia Dortmund'dan 85 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Sancho'nun, Manchester United ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.