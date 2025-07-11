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Beşiktaş'tan sürpriz Kerem Aktürkoğlu hamlesi

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferi için Benfica ile görüşmelerini sürdürürken Portekiz'den çarpıcı bir iddia geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan ayrılmak istediği aktarıldı. Siyah-beyazlıların milli futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Beşiktaş'tan sürpriz Kerem Aktürkoğlu hamlesi

Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak için Benfica ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'tan, Kerem Aktürkoğlu sürprizi geldi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan ayrılmak istiyor.

BEŞİKTAŞ DURUMUNU SORDU 

Beşiktaş'ın ise milli futbolcu için harekete geçtiği ve Benfica'ya durumunu sorduğu belirtildi.

Siyah-beyazlıların sadece Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bilgi aldığı ve resmi bir teklifte bulunulmadığı aktarıldı.

53 MAÇTA 16 GOL 13 ASİSTLİK PERFORMANS

Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon transfer olduğu Benfica'da 53 maça çıktı ve 16 gol-13 asistlik skor katkısı verdi.

Eshspor Haberleri