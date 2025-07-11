Beşiktaş'tan sürpriz Kerem Aktürkoğlu hamlesi

Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak için Benfica ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'tan, Kerem Aktürkoğlu sürprizi geldi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan ayrılmak istiyor.

BEŞİKTAŞ DURUMUNU SORDU

Beşiktaş'ın ise milli futbolcu için harekete geçtiği ve Benfica'ya durumunu sorduğu belirtildi.

Siyah-beyazlıların sadece Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bilgi aldığı ve resmi bir teklifte bulunulmadığı aktarıldı.

53 MAÇTA 16 GOL 13 ASİSTLİK PERFORMANS

Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon transfer olduğu Benfica'da 53 maça çıktı ve 16 gol-13 asistlik skor katkısı verdi.