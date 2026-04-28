Samsun'da Galatasaray maçı bileti için kuyruklar oluştu

Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray, 19 Mayıs Stadyumu’nda cumartesi günü saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

Sezonun bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 7 puan önünde bulunan Galatasaray, bu maçta galip gelmesi ya da Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Şampiyonluk ihtimalinin ortaya çıkmasıyla birlikte Galatasaray taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle mücadele eden Samsunspor taraftarları da bilet satış noktalarında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Saat 11.00’de satışa sunulan biletler için her iki takım taraftarları kuyruğa girdi.

SAMSUNSPOR, ŞAMPİYONLUĞA İZİN VERMEK İSTEMİYOR

Samsunspor taraftarları, sahasında Galatasaray’a karşı galibiyet alarak şampiyonluk kutlamalarına izin vermek istemediklerini ifade ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar ise takımlarının şampiyonluk yolunda kritik virajı geçmesini beklediklerini dile getirdi.

32 bin kapasiteli 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor tribünlerine ayrılan 22 bin 524 biletten yaklaşık 13 bininin ilk bir saat içinde satıldığı öğrenildi.