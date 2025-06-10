Bir dönem Galatasaray'da forma giymişti: Angelino, Suudi Arabistan'a transfer oluyor

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, şimdi de Galatasaray'ın eski oyuncusu Angelino'ya kancayı taktı.

Suudi kulübü, İspanyol oyuncuyu 25 milyon euro bonservis bedeli ile transfer etmeye hazırlanıyor.

2023'te Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve satın alma bedeli 6 milyon euro olan Angelino, tarihi bir transferin eşiğine geldi.

ROMA 5 KATINA SATACAK

Roma 5.4 milyon euroya Leipzig'den aldığı Angelino'yu tam 5 katına satacak.

İtalyan basınından gelen haberlere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Roma forması giyen Angelino ve kulübüyle yaptığı görüşmelerin ardından iki tarafla da anlaşmaya vardı.

Suudi ekibinin İspanyol sol bek için bonuslarla birlikte 25 milyon euroyu bulan bonservis ve oyuncuya yıllık 10 milyon euro maaş ödeyeceği belirtildi.

İspanyol sol bekin kısa süre içerinde Al Hilal'e 3 yıllık imza atması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Roma formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da 19 maça çıkan yıldız isim, 1 gol ve 1 asistlik performansı ile beklentilerin altında kalmıştı.