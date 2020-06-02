Boateng'in geleceği belli oluyor Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Boateng'in, maaşında indirime gitmemesi halinde takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Bir süredir ekonomik sorunlarla boğuşan Beşiktaş, koronavirüs salgını sonrası daha da zor günler yaşamaya başlamıştı.

Gelirlerin kesilmesi nedeniyle oyuncuların maaşlarında indirime gitmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda görüşmeler yapmaya da başladı. Kartal'da geleceği indirim teklifine vereceği yanıta bağlı olan isimlerden biri ise Kevin-Prince Boateng.

YENİ TEKLİF 1 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın, devre arası transfer döneminde İtalyan ekibi Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng'in kiralık sözleşmesinde, siyah-beyazlıların 1 yıl opsiyon hakkı vardı.

Bu opsiyonun kullanması halinde maaşı 1.7 milyon euro olacak olan Ganalı futbolcuya, yönetimin yeni teklifi ise 1 milyon euro.

Öte yandan Boateng'in bu teklifi kabul etmesi halinde takımda kalacağı, olumsuz yanıt vermesi durumunda ise yolların ayrılacağı öğrenildi.

6 MAÇTA OYNADI

Beşiktaş'tan yarım dönem için 350 bin euro kazanan Ganalı futbolcu, siyah beyazlılarda şu ana kadar 6 maçta forma şansı bulurken, 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.