Bodrum FK - Samsunspor maçının sonunda gergin anlar!

İHA
Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçın son dakikalarında hakem Yasin Kol'un kararları Bodrum FK tribünlerinden büyük tepkiyle karşılandı.
YÖNETİCİ, SAHA GİRDİ
Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna ile birkaç taraftar sahaya girerek hakeme tepki gösterdi.
Polis ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sahadan çıkarılan Tuna’nın ardından maç bitiminde diğer yöneticiler de sahaya inerek hakemlere itiraz etti.
TARAFTARLAR YUHALADI
Hakemler, yoğun güvenlik önlemleri ve polis barikatı eşliğinde sahayı terk ederken, tribündeki taraftarlar da uzun süre hakemi yuhaladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış