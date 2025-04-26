Bodrum FK - Samsunspor maçının sonunda gergin anlar!

İHA

Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın son dakikalarında hakem Yasin Kol'un kararları Bodrum FK tribünlerinden büyük tepkiyle karşılandı.

YÖNETİCİ, SAHA GİRDİ

Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna ile birkaç taraftar sahaya girerek hakeme tepki gösterdi.

Polis ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sahadan çıkarılan Tuna’nın ardından maç bitiminde diğer yöneticiler de sahaya inerek hakemlere itiraz etti.

TARAFTARLAR YUHALADI

Hakemler, yoğun güvenlik önlemleri ve polis barikatı eşliğinde sahayı terk ederken, tribündeki taraftarlar da uzun süre hakemi yuhaladı.