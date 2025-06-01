Bodrum FK'yı yenen Beşiktaş 3'üncülüğe tutunamadı

Haber Merkezi

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaştı.

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 45+1. dakikalarda Mustafa Erhan Hekimoğlu, 27. dakikada Gedson Fernandes ve 71. dakikada penaltıdan Joao Mario kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Siyah-Beyazlılar, Samsunspor'un da Kayserispor karşısında 90+5 ve 90+8'de bulduğu gollerle aldığı galibiyet sonrası ligi 4. sırada tamamladı.

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Samsunspor, Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. Ligi 4. sırada tamamlayan Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Küme düşmesi daha önce kesinleşen Bodrum FK ise 37 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.

MUSTAFA ATTI, BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Maçın 12. dakikasında sol kanattan ceza sahasına girip son çizgiye inen Ernest Muçi topu içeriye çevirdi, kale sahası içi sol çaprazında bulunan Mustafa Hekimoğlu, kaleci Sousa'dan seken topa sol ayağıyla vurdu ve meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu.

GEDSON ATTI, FARK 2

Karşılaşmanın 27. dakikasında sol iç kulvardan kullanılan serbest vuruşta Arthur Masuaku sol ayağıyla ortaladı. Ceza alanı içi sağ çaprazında bulunan Gabriel Paulista topu kafayla soluna çevirdi, arka direkte bulunan Gedson Fernandes yerden seken topa kafayı vurdu ve top, kaleci Sousa'nın üzerinden geçerek ağlarla buluştu.

MUSTAFA BİR KEZ DAHA SAHNEDE, 0-3

Mücadelede 45+1. dakikada Ernest Muçi'nin pasına hareketlenen Arthur Masuaku ceza sahası içi sol çaprazından topu sol ayağıyla içeriye çevirdi, kale sahası ön çizgisinin biraz gerisinde bulunan Musafa Hekimoğlu'nun sağ ayağıyla dokunduğu top yan direğe çarpıp ağlarla buluştu.

BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI

Karşılaşmanın 70. dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı… Konuk takımda Gedson Fernandes kale sahası içi sol çaprazında Herelle'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Cihan Aydın, beyaz noktayı gösterdi.

JOAO MARIO PENALTIDAN ATTI

Mücadelenin 71. dakikasında penaltıyı kullanan Joao Mario sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top, soluna uzanan kaleci Sousa'nın müdahalesine rağmen köşeden ağlarla buluştu

MUSTAFA VE GEDSON İLKLERİ YAŞADI

Beşiktaş'ta 2 gol atan 18 yaşındaki futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Süper Lig'de bir ilke imza attı. Genç futbolcu, 12. dakikada attığı gol ile birlikte Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Mustafa Erhan Hekimoğlu, 45+1. dakikada Bodrum FK ağlarını bir kez havalandırmayı başardı.

Beşiktaş'ta ağları havalandıran bir diğer isim Gedson Fernandes oldu. Portekizli futbolcu, kafayla topu ağlara gönderdi. Bu sezon 12. golünü atan Gedson Fernandes, Süper Lig'de ilk kez kafayla topu ağlara gönderdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Muçi'nin ceza sahasında kale önüne yolladığı topa kaleci Sousa hakim olamadı. Boşta kalan topu Mustafa Hekimoğlu ağlara yolladı: 0-1.

19. dakikadaki Sipay Bodrum FK atağında Seferi'nin vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

27. dakikada Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi. Ceza sahası önünden Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta, Paulista topu kafayla arka direğe gönderdi. Gedson Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.45+1. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasında Masuaku topu kale önüne yolladı. Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda direğe çarpan top ağlara gitti: 0-3.

Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 3-0 önde kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

69. dakikadaki Beşiktaş atağında topla ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in, Herelle'nin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.71. dakikada penaltıyı kullanan Joao Mario, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.79. dakikada sol kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında Seferi'nin vuruşunda keleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere çeldi.Beşiktaş, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.