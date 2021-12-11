Boey, Kamerun Milli Takımı'na davet edildi

Galatasaray'da sakatlığı yılan hikayesine dönen ve 30 Eylül'de oynanan Marsilya maçından beri sahalardan uzak kalan Sacha Boey, Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası geniş kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'ın 1 milyon 150 bin euro bedelle sezon başı Rennes'den transfer ettiği Sacha Boey, sarı-kırmızılı ekip macerasına sürpriz bir şekilde başlamış ve performansıyla tam not almıştı.

Uyluk sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül'de oynanan Marsilya-Galatasaray maçında süre alan 21 yaşındaki sağ bek, tedavi süreci için Fransa'nın yolunu tutmuştu.

Sakatlığı yılan hikayesine dönen ve 12 Aralık'ta Türkiye'de olması beklenen Boey ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

6 MAÇ DAHA KAÇIRABİLİR

Milli Takım tercihini Kamerun'dan yana yapan Boey, ülkesinin 40 kişilik Afrika Uluslar Kupası geniş kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'da toplam 7 maça çıkan ve 1 gol atan genç sağ bek, ana kadroda yer alması halinde 6 maç daha kaçırabilir.

Avrupa kulüplerini, sezon devam ederken oyuncularından yoksun bırakan Afrika Uluslar Kupası finalleri, 9 Ocak 2022'de başlayacak ve 6 Şubat 2022'deki final maçıyla sona erecek. Kamerun'un ev sahipliğindeki kupa normalde geçen yıl yaz ayında oynanacaktı ancak koronavirüs sebebiyle bu tarihe alındı.

KAÇIRABİLECEĞİ MAÇLAR