Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi

Boluspor, 1. Lig'in 32. haftasında evinde Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı.
1. Lig'in 32. haftasında Boluspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz sona erdi.
Bandırmaspor'un 5. dakikada bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
LİGDEKİ DURUMLARI
6 maçtır yenilmeyen ve son 3 maçından 1 puanla ayrılan Bandırmaspor, puanını 48'e yükseltti.
Boluspor ise 2 maçlık yenilginin ardından puan aldı ve 42 puana çıktı.
Bandırmaspor, gelecek hafta Çorum FK'ya konuk olacak.
Boluspor ise Amed Sportif deplasmanına gidecek.
