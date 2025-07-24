Boluspor, Kouagba ile anlaştı

1. Lig ekiplerinden Boluspor, savunma hattını deneyimli Fransız futbolcu Loic Kouagba ile güçlendirdi. 30 yaşındaki stoper, kırmızı-beyazlı ekiple 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak, yönetim kurulu üyeleri ve Kouagba katıldı. Törende oyuncuya Boluspor forması da takdim edildi.

BOLOUGNE ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Kariyerine Fransa’nın AC Boulogne-Billancourt altyapısında başlayan Kouagba, 2017-2018 sezonunda Martigues forması giydi. Ardından sırasıyla AS Beziers, Marignane Gignac (kiralık), USL Dunkerque ve Red Star FC takımlarında görev aldı. Red Star formasıyla 2022’den bu yana sahaya çıkan tecrübeli savunmacı, 2024-2025 sezonu sonuna kadar bu takımda mücadele etmişti.

Yeni sezonda Boluspor savunmasının önemli isimlerinden biri olması beklenen Kouagba, hem fizik gücü hem de oyun bilgisiyle dikkat çekiyor.