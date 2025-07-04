Boluspor'dan Atatürk Stadı açıklaması:

Boluspor Kulübü Başkanı Mahmut Alan, yeni sezonda iç saha maçlarını, fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle şubat ayında kapatılan Bolu Atatürk Stadı'nda oynayacaklarını duyurdu.

Alan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boluspor taraftarlarının kendisine maçların nerede oynanacağı ve imza yetkisi konularında sorular sorduğunu belirtti.

"BU SORUNU HUKUKİ DESTEKLE AŞACAĞIZ"

Sorulara cevap vermek için açıklama yapmak gereğini duyduğunu aktaran Alan, şu ifadeleri kullandı:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Boluspor ağustosta maçlarını kendi sahasında oynayacak inşallah. İmza yetkim hala verilmedi ama sponsor, hoca ve futbolcu alımları için harekete geçtik. Bu sorunu hukuki destekle aşacağız.

"LİGDE TRANSFER YASAĞI OLAN BİRÇOK KULÜP VAR"

Mahmut Alan, kongre tarihinden bu yana yönetim olarak yoğun şekilde çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti: