Borussia Dortmund, Salih Özcan ayrılığını açıkladı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncumuz Salih Özcan'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

"SEZON SONUNDA YOLLARIMIZI AYIRMA KARARI ALDIK"

Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, konuya ilişin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu hafta her ikisiyle de çok açık ve saygılı görüşmeler yaptık. Sonunda, hem Niklas hem de Salih ile sezon sonunda yollarımızı ayırma konusunda karşılıklı olarak anlaştık."