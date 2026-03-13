Borussia Dortmund, Salih Özcan ayrılığını açıkladı

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Özcan'ın Alman kulübünden ayrılacağı açıklandı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncumuz Salih Özcan'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
"SEZON SONUNDA YOLLARIMIZI AYIRMA KARARI ALDIK"
Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, konuya ilişin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu hafta her ikisiyle de çok açık ve saygılı görüşmeler yaptık. Sonunda, hem Niklas hem de Salih ile sezon sonunda yollarımızı ayırma konusunda karşılıklı olarak anlaştık."
ADI BEŞİKTAŞ'LA ANILMIŞTI
2022 yılından bu yana Dortmund'un kadrosunda bulunan Salih, geçtiğimiz ara transfer döneminde uzun süre Beşiktaş'ın gündeminde yer almıştı.
Bu sezon Alman kulübünde 8 maça çıkabilen Salih Özcan, sadece 32 dakika süre alabildi.