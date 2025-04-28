Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Futbolda saha içindeki anlar kadar saha dışında yaşananlar da gündem oluyor.

İşte onlardan biri de Borussia Dortmund'da oynayan milli futbolcumuz Salih Özcan'ın paylaştığı video oldu.

Özcan, Dortmund'dan takım arkadaşı Karim Adeyemi'yle arabada olduğu anları paylaştı.

ADEYEMİ SÖYLEDİ: SALİH O ANLARI PAYLAŞTI

Seyir halinde ilerleyen araçtaki ikili, o anlarda Özdemir Erdoğan'ın 'Gurbet' isimli şarkısını dinledi.

Adeyemi'nin Gurbet şarkısına eşlik ettiği görüldü.

Özcan ise o anları, Instagram hesabından Türk bayrağı emojisini de ekleyerek paylaştı.

İşte Adeyemi'nin Gurbet performansı...