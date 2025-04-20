Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Brezilya Serie B'nin üçüncü hafta mücadelesinde Goias ile Vila Nova karşı karşıya geldi.

27. dakikada Arthur Caike ile öne geçen ev sahibi Goias, 41. dakikada Facundo Castro'nun golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

66. dakikada Messias ile yeniden öne geçen Goias 2-1'lik skoru koruyamadı.

GOLÜN ARDINDAN ICARDI SEVİNCİ YAPTI

89. dakikada Arilson sahneye çıktı ve skor yeniden 2-2'y geldi. Golün ardından ise ilginç bir olay yaşandı.

Golün ardından Vila Nova'dan Elias, sevincini Mauro Icardi tarzında, ellerini kulaklarına götürerek kutladı.

Bu hareketi tribünleri tahrik edici bulduğu gerekçesiyle değerlendiren hakem, Elias'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

OYUNDAN ATILDI

25 yaşındaki oyuncunun oyun dışında kalması Brezilya futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Birçok spor otoritesi ve taraftar, hakemin kararının aşırı olduğunu savunarak bu tür kutlamaların oyunun doğasında bulunduğunu dile getirdi.